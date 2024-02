“Ma dove vivono” Grande Fratello | dopo la figuraccia nella casa hanno deciso di far vedere tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024), la gaffe di Paolo Masella. Come molti sanno all’interno dellail giovane macellaio romano ha intrapreso una relazione con la fotografa Letizia Petris. I dueavuto diversi alti e bassi, anche se recentemente la concorrente ha manifestato alcune perplessità sul comportamento del suo fidanzato. Ad esempio una sera Paolo ha preferito restare solo in disparte mentre gli altri si divertivano. “Non funzionano così i rapporti. Con me dovresti parlarci” le parole di Letizia. Ma Paolo è rimasto sulle sue: “Vai, non ho niente voglio stare un po’ solo, mi va di stare un po’ da solo, così. Non ho niente, voglio stare da solo, vatti a divertire e non perderti questo momento. No, niente. Rifletto su, in generale Letizia, vai tranquilla. Non ho niente nei tuoi confronti, ho dubbi ...