M5S | Conte | ‘nessuna alternativa a Meloni senza di noi | se ne è accorto anche Calenda’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – “In Sardegna l?ha vintoCalenda, che anzi ha rischiato seriamente di far vincere la destra con Soru. Ora si èdell?ovvio: non esisteche non veda il M5S protagonista. bene, ci faccia sapere che cosa vuole fare da grande, sapendo però che la convergenza si costruisce su temi e proposte e non per questioni di simpatie personali”. Così il presidente del M5S Giuseppein un’intervista su QN. L'articolo CalcioWeb.