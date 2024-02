Lutto nel mondo della musica | morta la cantante Cat Janice | aveva 31 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Sto pregando che un miracolo mi faccia superare tutto questo, ma credo che mi stiano chiamando da lassù”. Catemozionato tutti con la sua storia: colpita da un sarcoma,inciso una canzone (“”Dance You Outta My Head”) che voleva lasciare a tutti come testamentosua vita, i cui diritti e il cui ricavato avrebbero aiutato invece il figlio di 7. L’artista èieri, mercoledì 28 febbraio, nella sua casa di famiglia ad Annandale, negli Usa.soltanto 31La storia di CatLae polistrumentista, il cui nome all’anagrafe era Catherine Ipsan, ha iniziato a scrivereda adolescente, racconta il New York Times. Ma “Dance You Outta My ...