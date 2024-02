L’ultimo addio ad Alessio Cini | l’uomo ucciso e poi bruciato ad Agliana

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prato, 29 febbraio 2024 – Una folla commossa ha dato oggi pomeriggio, 29 febbraio,addavanti alla sua abitazione adlo scorso 8 gennaio. Del delitto è accusato il cognato Daniele Maiorino, che è in carcere dal 19 gennaio scorso. La salma diè tornata a Sant’Ippolito di Galciana, doveè vissuto e dove abita ancora la sorella. Lì c’è il circolo Arci dove andava ogni giorno e di cui era stato presidente, ma anche la sede del gruppo ciclistico "la Ferraglia" di cui era stato uno dei componenti più attivi. Amici e parenti lo hanno voluto salutare per l’ultima volta, in attesa di fare chiarezza sui suoi ultimi istanti di vita.

