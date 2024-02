Luis Molteni | la vita privata del “Danny DeVito italiano”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 febbraio 2024), attore e caratterista scomparso ieri all’età di 73 anni, era conosciuto come il “” per la sua somiglianza con l’attore americano., il cui vero nome era Gianluigi, era sposato e aveva avuto anche quattro figli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Louisè nato a Seregno il 5 novembre del 1950 e aveva fatto il suo esordio al cinema ad appena trent’anni, partecipando al film Ho fatto splash di Maurizio Nichetti. Nella sua carriera ha collaborato con grandissimi artisti e molto differenti tra loro come Roberto Benigni, Dario Argento, Gabriele Muccino e Carlo Verdone e ...