Luis Molteni è morto | addio al noto caratterista di cinema e tv

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Scomparso l'attore che recitò per Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni e Giovanni Veronesi. Il suo ultimo film è stato Romeo è Giulietta, diretto da Giovanni Veronesi e nelle saletografiche in queste settimane, nel quale ha recitato con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. All'età di 73 anni è scomparso a Roma, voltodele della tv nostrani.apprezzato in tantissime produzioni,era nato a Seregno con il nome di Gianluigie dopo gli esordi in teatro con la compagnia Quelli di Grock ha partecipato a diverse produzioni sul palcoscenico, lavorando con Corrado Guzzanti, Francesca Reggiani, Sergio Castellitto, Alessandro Siani e Christian De Sica. L'attività al