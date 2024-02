Luciano Spalletti nei guai | né punti né ali | chi scende in campo per l' Italia?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024), come si mettono le ali a questa Nazionale? Le convocazioni per le amichevoli di marzo con Venezuela e Ecuador diranno molto sulle intenzioni del ct, che deve fare i conti con uno stato di forma tendente al pietoso degli esterni offensivini. Tra chi è alle prese con problemi fisici e chi invece proprio non riesce ad alzare il livello del rendimento, c'è ben poco da stare allegri. La notizia di giornata è che Chiesa si è fatto male in allenamento: la botta rifilatagli da Alex Sandro non dovrebbe comportare un nuovo stop, ma con Federico non si sa mai. Difficile valutare la sua stagione, che era iniziata in maniera scintillante (4 gol nelle prime 5 partite) salvo poi evaporare tra problemi fisici e l'inaspettata competizione con Yildiz. Resta pur sempre il nostro miglior talento, che nel trionfo a Euro 2021 è stato protagonista assoluto. ...