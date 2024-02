Lottomatica | nel 2023 1 | 6 miliardi ricavi | utile +29%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Consiglio di Amministrazione diGroup S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio Consolidato, la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario e il progetto di Bilancio della capogruppo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre. Lo si legge in una nota nella quale si sottolinea che nelsi è avuta una crescita sostenuta con 1.632 milioni di(+12% rispetto all'esercizio 2022 pro forma, +17% reported) e 595,7 milioni di adjusted ebitda normalizzato. L'Netto Rettificato è pari a 215,9 milioni di euro con un aumento del 29% rispetto all'esercizio 2022 pro forma. La proposta di pagamento di dividendo è di 0,26 euro per azione ordinaria.