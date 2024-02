Lotito ha tanti meriti ma non ha visione | appena vede la cima | arretra Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 febbraio 2024)hama non hala. È il pensiero di Ivandirettore del Corriere dello Sport. A Claudiosta riuscendo un’altra impresa in qualche modo storica: trasformare Maurizio Sarri, il profeta del bel gioco, del palleggio funzionale, della linea difensiva alta che – se aggredita – scappa all’indietro, in un risultatista tra i più cinici. In che modo? Il più semplice: gli ha consegnato una squadra numericamente e qualitativamente insufficiente per affrontare i tre impegni stagionali condannandolo all’emergenza strutturale. L’estate scorsa, in piena campagna acquisti, Sarri aveva fornito delle indicazioni, un percorso che non è stato seguito. Per un po’ ha ...