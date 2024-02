“L’Occidente minaccia la guerra nucleare” | cosa c’è dietro le parole di Putin

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb – Torna il fantasma della? Sicuramente, il presidente russo Vladimirnon le manda a dire. Definito come l’autore delladalla maggior parte dei media occidentali, in realtà il presidente russo è stato più furbo e “diplomatico”, rilanciandola dopo aver lanciato una sorta di allarme che proverrebbe da Ovest e non certo da Est. Comunque le sue, riportate anche da Tgcom24, evidenziano un tema che è oggetto di forte dibattito da quando è scoppiato il conflitto tra Kiev e Mosca ormai due anni fa. “porta alla”:all’estremo “Tutto quello chesta escogitando porta veramente alladi un conflitto con armi ...