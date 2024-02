Lo stravagante sparatutto Rainbow Six | SMOL è gratis per gli abbonati a Netflix

Un'adorabile versione di Rainbow Six: Siege è stata lanciata su dispositivi mobili: con questo che è uno sparatutto roguelite isometrico dall'alto verso il basso che funge da "piccola, divertente e stravagante versione dell'universo di Rainbow Six". Per quanto riguarda ciò che ci si ...gamereactor

HiPhi, da auto elettriche cinesi appariscenti, allo stop di 6 mesi, fallimento in vista: Da un giorno all'altro HiPhi, il brand di Human Horizons, ha deciso di fermare la produzione per sei mesi, congelando parte degli stipendi ...auto.hwupgrade

Kingmakers: Nuovo sparatutto con cavalieri armati di mitragliatrici: Redemption Road Games si distingue con il suo prossimo titolo rivoluzionario: Kingmakers. In un mercato affollato di sequel e remake, questo sparatutto strategico promette di portare i giocatori in un ...techgaming