Lo strano istituto degli arresti domiciliari e la vicenda Verdini

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per Denis, per molti anni dominus della politica di Forza Italia, ideatore e realizzatore del Patto del Nazareno l’inciampo bancario è stato fatale. Condannato per bancarotta fraudolenta, era agli. Autorizzato dai giudici a recarsi a Roma due volte al mese solo per cure odontoiatriche. Il ristorante, una vita di relazioni sociali e L'articolo proviene da Il Difforme.