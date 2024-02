Lo strano caso delle pale eoliche di Ravenna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nelle acque della città sull’Adriatico un cantiere offshore per l’energia eolica, dal valore di 1,8 miliardi, è stato affidato a un’azienda dal capitale di soli 10 mila euro. Ma molto vicina ai politici Pd. Siamo a, unacapitali del feudalesimo rosso del governatore (e presidente del Pd) Stefano Bonaccini. È il gennaio 2021, e la formichina del nostro racconto si chiama Agnes, società a responsabilità limitata. Un bel giorno la Agnes decide di presentare alla Capitaneria di porto romagnola un’istanza per una concessione demaniale marittima legata al progetto di un hub energetico in mare. Un piano gigantesco che prevede la realizzazione di due turbineoffshore di 600mwe, un impianto fotovoltaico galleggiante di capacità complessiva di 100mwe più un sistema di accumulo di energia, detto «storage», della capacità di ...