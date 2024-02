Lo spread tra Btp e Bund apre a 141 | 6 punti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) In avvio di seduta sui mercati obbligazionari lotra il Btp e il Bun si stringe a 141,6. Il rendimento del decennale italianio scende al 3,86% e quello tedesco si attesta al 2,44 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 142, rispetto ai 143 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,87%, rispetto al 3,89% ... (quotidiano)

Ecco perché investire in BTp conviene anche con lo spread ai minimi da due anni: tutti toccati tra la fine di settembre e i primi di ottobre dell’anno passato. Grazie alla sovraperformance, i nostri bond hanno stretto il differenziale di rendimento rispetto ai titoli di stato ...investireoggi

Borsa chiusura 28 febbraio: listini misti ma a Milano corrono Cucinelli e Ferrari, Btp Valore sempre sugli scudi, vola Bitcoin: spread in leggero ribasso Chiude in leggero miglioramento il secondario, con lo spread tra Btp decennale e Bund di uguale durata a 144 punti base (-0,77%), ma tassi in lieve rialzo rispettivamente al ...firstonline.info