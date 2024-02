LIVE Virtus Bologna-Valencia | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | serve una vittoria per non scivolare in classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Squadre già sul parquet della Segafredo Arena – sold out – per il riscaldamento che precede la palla a due tra circa dieci minuti. 20:15 Le V-nere riprendono la marcia in Europa dopo quasi un mese dall’ultima sfida disputata contro l’AS Monaco (78-81). I bianconeri puntano a vincere per riscattare la sconfitta dell’andata e per rimanere in scia alle migliori con 16-10 di record. Ilcerca invece conferme per non perdere terreno dalla parte alta della, con 13-13 di score che li piazza in nona posizione. 20:10 Buonasera a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alladi, ventisettesima giornata ...