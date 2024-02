LIVE – Virtus Bologna-Valencia | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilindi, sfida valida per la 27^ giornata dell’di. Dopo la sosta per le coppe nazionali e per le partite di qualificazione agli Europei 2025, riprende l’, con lache è attesa da questa importante sfida casalinga, a cui arriva con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita nell’ultimo confronto, contro il Monaco. Di fronte, una squadra alla ricerca di un grande risultato per mantenersi all’interno della zona playoff, e che ha vinto due delle ultime partite giocate fuori casa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 29 febbraio, con Sportface che vi fornirà un...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Reggio Emilia , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . Le Vu Nere non vincono la competizione ... (sportface)

LIVE Virtus Bologna-Valencia, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve una vittoria per non scivolare in classifica: Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Virtus Bologna-Valencia, match valevole per la ventisettesima giornata della regular season 2023-2024 ...oasport

EL - Virtus Bologna, Segafredo Arena sold out contro il Valencia: La Virtus Bologna ha annunciato che la Segafredo Arena è sold out per la partita di domani contro il Valencia Basket, valida per la 27esima giornata di EuroLeague. QUI le parole di ...pianetabasket

SKY SPORT EUROLEAGUE – Il palinsesto dal 29 Febbraio al 1 Marzo: ilano, 28 febbraio 2024. Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione ...basketinside