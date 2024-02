LIVE Virtus Bologna-Valencia 7-11 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | avvio equilibrato dopo 5’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-20 Zizic da due per il -4! 14-20 2/2 anche per Marco Belinelli: laprova a ricucire! 12-20 2/2 per l’ex di turno a cronometro fermo! 12-18 Libero di Semi Ojeleye dentro. 12-17 Chris Jones brucia la retina dall’arco: +5! 12-14 Brandon Davies replica allo stesso modo! 12-11 Bomba di Hackett e vantaggio! 9-11 Accorcia Mickey a metà primo quarto! 7-11 Risponde subito Pangos con la stessa moneta! 7-8 TRIPLA DI CORDINIEEEERR 4-8 Anderson ancora a bersaglio: +4! 4-6 Contro sorpasso con Anderson! 4-4 Dentro il tiro di Brandon Davies! 4-2 Cordinier mette la freccia per la! 2-2 pareggia subito Dunston! 0-2 Jones sblocca il punteggio per il! Tutto è pronto per ...