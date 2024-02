LIVE Virtus Bologna-Valencia 27-26 Eurolega basket 2024 in DIRETTA | sorpasso bianconero nel secondo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-32 BOMBA DI MARCO BELINELLI: LAPREME SULL’ACCELERATORE! 38-32 Primo canestro della partita per Achille Polonara: latorna a+ 6! Time-out di coach Luca Banchi a circa due minuti dal termine del primo tempo. 36-32 Controbatte subito Brandon Davies! 36-30 Cordinier da due per il +6! 34-30 Pradilla dal pitturato per il -4! 34-28 MARCO BELINEEEELLLIII!! TRIPLAAAAA 31-28 Pradilla prova a suonare la carica per il! 31-26 2/2 per Hackett a cronometro fermo: +5! 29-26 +3 per laa metàcon Mickey! 27-26 Harper rosicchia un ...