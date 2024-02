LIVE Virtus Bologna-Valencia 18-20 Eurolega basket 2024 in DIRETTA | spagnoli avanti alla prima sirena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-25 MICKEY PER IL SORPASSO! 25-25 Pajola per il pareggio! 23-25 Lindberg tiene laad un possesso pieno di svantaggio! 20-25 Reuvers a bersaglio! 20-23 Jordan Mickey batte un colpo per la! 18-23 Stefan Jovic per il +5! Inizia la seconda frazione! Si chiude il primo quarto: dopo 10’di due sole lunghezze! 18-20 Piazzato di Lindberg: lasi rifà sotto! 16-20 Zizic da due per il -4! 14-20 2/2 anche per Marco Belinelli: laprova a ricucire! 12-20 2/2 per l’ex di turno a cronometro fermo! 12-18 Libero di Semi Ojeleye dentro. 12-17 Chris Jones brucia la retina dall’arco: +5! 12-14 Brandon Davies ...