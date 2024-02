LIVE Milano-LKS Lodz 1-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 25-21 | basta un set alla Vero Volley per la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Witkowska attacca bene a lato del muro. 1-1 Sylla perfetta sulle mani del muro. 0-1 Mani out per Dudek. 25-21 PRIMO SET! LA CHIUDE PAOLA EGONU! Time-out Gaspari. 24-21 Diouf riesce a metterla sulle mani del muro. 24-20 Mani-out Diouf. 24-19 Buon attacco di Piazecka. 24-18 ACE SYLLAAAAA! 23-18 Sylla in parallela! 22-18 Sbaglia anche Orrobattuta. 22-17 Out il servizio delle polacche. 21-17 Diagonale profonda e precisa di Piazecka. 21-16 Heyrman tira su Francisco e non sbaglia! 20-16 Grika tira sulle mani del muro e trova la deviazione. 20-15 Diouf mette giù un altro attacco con l’aiuto del nastro. 20-14 Aceoo! 18-14 Prima pa terra messa da Diouf, riesce a trovare ...