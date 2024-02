LIVE Milano-LKS Lodz 0-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | comincia la semifinale di ritorno!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Piasecka commette infrazione toccando la rete. 2-1 Muro Egonu e Folie su Valentina Diouf. 1-1 Murooooo Folie! Due volte alza il muro. 0-1 Primo punto per le ospiti con il mani-out di Walszak. 20.00LAALL’ALLIANZ CLOUD! 19.56 Lo scoglio dei quarti fu fatale lo scorso anno a, con il VakifBank che eliminò anche le meneghine. È la terza stagione di fila ine lasarebbe motivo di grande prestigio e orgoglio. 19.52 La squadra polacca è riuscita a superare per la seconda volta nella sua storia a superare la fase a gruppi, dopo aver raggiunto i playoff lo scorso anno, dove era stata sconfitta dal VakifBank ...