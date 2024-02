LIVE – Individuale femminile Oslo 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ile latestuale dell’di, gara sulla distanza dei 15 km valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Si compete nella storica Holmenkollen Ski Arena e in casa Italia i riflettori sono tutti su Lisa Vittozzi, reduce dalle quattro medaglie iridate (un oro e tre argenti) vinte a Nove Mesto ed in piena corsa per tentare di aggiudicarsi la Sfera di Cristallo. Insieme a lei anche altre cinque azzurre: Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi. Le grandi favorite per la vittoria, oltre alla fuoriclasse sappadina, sono la padrona di casa Ingrid Landmark Tandrevold, le transalpine Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon e la svedese Elvira Oeberg. ...