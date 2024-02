LIVE F1 | GP Bahrain 2024 in DIRETTA | scatta la FP1! Inizia ufficialmente la nuova stagione!

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Attende ancora qualche secondo Max Verstappen. Il campione del mondo se la prende comoda, mentre i primi piloti si stanno già lanciando. 12.32 In azione anche le due Ferrari con le gomme medie. A quanto pare tutti hanno deciso dire con le coperture gialle 12.31 Il primo a scendere in pista è Hulkenberg, poi Bottas, Ocon, Magnussen, Piastri e via via tutti gli altri. 12.30 SEMAFORO VERDE!!!!!! PRENDE IL VIA IL MONDIALE 1!!!!!!! Introducing youropening titles #GP #F1 pic.twitter.com/aletZnSlaG — Formula 1 (@F1) February 29,12.28 Pochi istanti e si incomincia! Condizioni come sempre impeccabili a Sakhir. Sole pieno, temperatura di 20°, 36° sull’asfalto, vento quasi calmo 12.26 Sale la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Sale la tensione a Sakhir, siamo pronti per il via. Ricordiamo che questa FP1 si disputerà con le luci del ... (oasport)

Bahrain GP: LIVE F1 updates and video highlights from practice, qualifying and race at 2024 season-opener: Follow LIVE updates and the best video from Thursday's practice sessions at the 2024 Formula 1 season-opening Bahrain Grand Prix.skysports

F1 / GP Bahrain 2024, PL1 – DIRETTA: Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e ben ritrovati all’appuntamento con la diretta scritta della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, tappa inaugurale del campionato ...formulapassion

Formula 1, GP Bahrain: la diretta delle prove libere a Sakhir: Ora l'attesa è davvero finita. Riparte il Mondiale e lo fa da Manama per il GP del Bahrain: oggi le libere a partire dalle 12.30 (FP" alle 16). Gara in programma il 2 marzo: è sabato, stesso giorno in ...sport.sky