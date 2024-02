LIVE Darderi-Cerundolo | ATP Santiago 2024 in DIRETTA | sfida al meno forte dei fratelli argentini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Buongiorno e bentrovati alladell’incontro tra la wild card italiana Lucianoed il qualificato argentino Juan Manuel, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 didel Cile. Quello odierno sarà il primo confronto tra i due allo di tabellone principale sull’ATP Tour: tra qualificazioni e Challenger i due si sono affrontati già quattro volte in passato, con due vittorie per parte.si è imposto nelle qualificazioni a Rio de Janeiro pochi giorni fa., invece, ha vinto nel 2023 nei quarti di finale a Buenos Aires e negli ottavi a Campinas, mentrevinse anche a ...