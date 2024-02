LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1 | Champions League volley in DIRETTA | 25-19 | le Pantere volano in semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:55è riuscita nel suo compito e, con la vittoria di questo terzo set, è sicura del passaggio in semifinale. Lesono salite dillo, dimostrandosi superiori in tutti i fondamentali, le trascinatrici in questo parziale sono state Plummer (4), Fahr (4) e Robinson-Cook (6). 25-19OOOO VOLA IN SEMIFINALEEEEEEE! 24-19 Bardaro entra e sbaglia il servizio. 24-18 Robinson-Cook regala sei set-point alle! 23-18 Gennari prende il posto di Plummer per il giro dietro. 23-18 Finisce qui la serie al servizio di Plummer. 23-17 ACEEEEE DI PLUMMER! 22-17 HAAK SPEDISCEA +5! 21-17 Scappa il primo tempo di Gunes! 20-17 Errore sanguinoso di Thompson. 19-17 Rientra la diagonale ...