LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1 | Champions League volley in DIRETTA | 15-11 | le Pantere volano in semifinale!

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-13 Non passa il servizio di Haak. 18-12 Scappa il pallonetto di Van Aalen. 17-12 Mani-out di Robinson-Cook. 16-12 Finisce qui la serie al servizio di Fahr. 16-11 Muroneeee di De Kruijf su Ogbogu! 15-11 Aceeeee di Fahr! 14-11 Errore in attacco di Carutasu. 13-11 Haak torna a marcare punto. 12-11 Carutasu riporta le turche a -1. 12-10 Muro di Carutasu su Robinson-Cook. 12-9 Colpo alto di Cebecioglu. 12-8 Parallela potente di Plummer. 11-8 Busa trova ancora le mani del muro. 11-7 Ennesimo primo tempo clamoroso di Fahr. 10-7 In rete la battuta di De Kruijf. 10-6 Magia di Wolosz, poi De Kruijf finalizza in attacco. 9-6 Mani-out di Busa da posto quattro. 9-5 Lunga la battuta di Cebecioglu. 8-5 Errore in attacco di Haak. 8-4 Scappa il servizio di Haak. 8-3 Aceeeee di Haak! 7-3 Muroneeee di De Kruijf su ...