LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-1 | Champions League volley in DIRETTA | 14-11 | le Pantere provano l’allungo decisivo!

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-11 PLUMMERRRRRR! La statunitense chiude uno scambio lungo, break pesantissimo. 14-11 Errore sanguinoso in attacco di Gabi. 13-11 Busa in campo per Frantti. 13-11 MURONEEEEE DI DE KRUIJF SU GABI! 12-11 ACEEEE DI ROBINSON-COOK! 11-11 Lungo il servizio di Frantti. 10-11 Muro di Ogbogu su De Kruijf. 10-10 Invasione a rete di Wolosz. 10-9 Seconda parallela paurosa di Robinson-Cook. 9-9 Diagonale nei tre metri di Frantti. 9-8 Wolosz velocizza il gioco per Haak. 8-8 Ottima diagonale di Frantti, De Gennaro non può nulla in difesa. 8-7 Lungo il servizio di Plummer. 8-6 Primo tempo imperioso di Fahr. 7-6 Parallela chirurgica di Gabi. 7-5 Mani-out di Plummer, la statunitense è salita di rendimento in modo verticale. 6-5 Errore in battuta di. 6-4 Spallata imprendibile di Plummer. 5-4 Primo ...