LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0 | Champions League volley in DIRETTA | 16-17 | è battaglia nel primo parziale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-21 Ancora un errore in battuta di Gunes. 18-21 Parallela imprendibile di Frantti. 18-20 Diagonale di Haak da seconda linea. 17-20 Pallonetto di Frantti, break pesante. 17-19 Non passa il servizio della centrale azzurra. 17-18 Lubian in campo per la battuta. 17-18 Bagher di ricostruzione disastroso da parte di Gunes. 16-18 L’invasione è stata commessa con i capelli, punto da ripetere. 16-19 Invasione a rete di Plummer,chiama un challenge. 16-18 Muro di Gunes su Plummer, Santarelli chiama time-out. 16-17 Questa volta esce l’attacco di Haak. 16-16 Diagonale imprendibile di Gabi. 16-15 Haak riporta avanti le Pantere! 15-15 In rete la battuta di Ogbogu. 14-15 Thompson trova le mani del muro da seconda linea. 14-14 Non passa il servizio di Haak. 14-13 Fuori misura dai nove metri ...