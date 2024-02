LIVE Biathlon | Individuale femminile Oslo 2024 in DIRETTA | gara cancellata La causa e il recupero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHÉ È STATAL’E QUANDO SI RECUPERA 14.01 Per Lisa Vittozzi è assolutamente prioritario che questasi svolga, non solo per la coppa di specialità, ma soprattutto in ottica classifica generale. 13.58 L’, dunque, oggi non si disputerà e sarà recuperata domani, venerdì 1° marzo. Il nuovo orario verrà reso noto nel pomeriggio. 13.55: Buongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza dei 15 km, in programma addi apertura della settima tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-. La ...