Liti in famiglia | vietato tenere armi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La revoca della licenza di porto di fucile e il divieto diqualsiasi arma a causa del contesto familiare teso, oltre che per non aver denunciato due fucili e per un passato deferimento per detenzione abusiva di arma, non sono andati giù a un cittadino della provincia di Pavia, che ha fatto ricorso al Tar. Tuttavia il tribunale amministrativo ha ritenuto corretti i provvedimenti del Questore e della Prefettura di Pavia, rigettando il ricorso. Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile a uso caccia, rilasciato nel 2017 con scadenza 2023. Tuttavia con decreto notificato nel 2021, il Questore ha revocato la licenza, successivamente un mese dopo la Prefettura gli hadi de, munizioni e materie esplodenti. I motivi erano tre. In primis, un ambiente familiare caratterizzato da ...

