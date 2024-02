L’Italia punta a Tesla per colmare il vuoto di Stellantis | Urso in pressing con i colossi dell’auto

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’obiettivo del governo e del Ministro delle Imprese Adolfoè ormai chiaro: favorire l’accesso a produttori esteri di auto perla lacuna lasciata dae integrare con la presenza di una seconda casa automobilistica. Lo sguardo è rivolto aicinesi come Byd e Chery ma anche alla sponda atlantica in cui L'articolo proviene da Il Difforme.

Quest’oggi si è svolta la cerimonia di sorteggio dei tabelloni per il Grand Slam Tashkent 2024, in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo sui tatami della ... (oasport)

Pari opportunità: differenza di genere, i numeri in Italia: In Italia una donna spende ogni anno in media l’11% in ... tra gli uomini la stessa percentuale scende al 71% (8 punti percentuali in meno). L’Ufficio Studi Coop stima che l’azzeramento del gender gap ...notizie.tiscali

Al Hilal-Al Ittihad, Tv e streaming: Milinkovic Savic sfida Benzema. News e probabili formazioni: Forte del primo posto finora indiscusso il giocatore che ha lasciato l’Italia insieme ai suoi compagni cerca tre punti per continuare a coltivare il sogno chiamato scudetto mentre il calciatore che ha ...tag24

Carlo Calenda, assurdo: arriva l’appoggio alla destra, la verità: L’appoggio di Calenda a Cirio non è solo una scelta politica per le regionali in Piemonte ma segna un punto di non ritorno nel dibattito sulle future alleanze a livello nazionale. Il campo largo ...newsmondo