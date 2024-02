L’Iran e lo spettro dell’astensionismo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo tre anni dall’ultima volta, in Iran si torna alle urne. Nel 2021 si era votato per eleggere il nuovo presidente, stavolta invece ai cittadini iraniani tocca scegliere i 290 deputati che comporranno il nuovo parlamento. Una sorta di elezione di metà mandato in versione iraniana: tradizionalmente, da quando è nata la Repubblica Islamica, nell’anno InsideOver.

L'Iran al voto con lo spettro dell'astensionismo: Le elezioni in programma il prossimo 1 marzo in Iran non riscuotono interesse e non vedranno la partecipazione della maggior parte della popolazione, ma sono cruciali per il sistema di potere della ...agi

Iran, la protesta per Mahsa spinge l'astensione. Autorità: "Voto anche alle donne senza velo": Conto alla rovescia per oltre 61 milioni di Iraniani che venerdì 1 marzo saranno chiamati alle urne per l'elezione dei 290 membri del Parlamento (majles) e degli 88 membri dell'Assemblea degli esperti ...msn