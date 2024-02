L’intervista Buttaroni Tecnè | dalla Sardegna l’unico vento che sale è favorevole al governo Il resto è fantasy

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le speranze del centrosinistra sono una cosa, i numeri un’altra. Al netto dei commenti, inil campo largo ha perso e la coalizione di centrodestra ha aumentato i consensi rispetto alle politiche. L’unica vincitrice è Alessandra Todde, ma è un successo tutto personale. A gelare la sbornia post elettorale di Conte e Schlein ci pensa Carlo, sondaggista e sociologo, direttore dell’Istituto. Esperto da lunga data di politica, economica e comunicazione. In queste ore è a Londra, “nella city si è sentito l’effetto?”, scherziamo.sorride: “Beh, qui hanno altri problemi ma anche in Italia mi sembra ci sia stato un effetto. Non mi dica che ha vinto il centrodestra… Se una coalizione ha aumentato i consensi del 20% rispetto a un anno e mezzo fa ...