L’Inter è una saracinesca | numeri spaventosi! E Sommer con la pipa

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Simone Inzaghi si gode l’imperforabilità della sua Inter. I meneghini hanno triturato anche l’Atalanta con il terzo 4-0 di fila. Ennesimo clean sheet per Yann. PROTETTI –e i clean sheet stanno per essere definiti sinonimi. I nerazzurri di Simone Inzaghi, nonostante in qualche gara cambino i nomi sulle maglie, il risultato è sempre lo stesso. Una valanga di gol, in clima ancora invernale, e una porta sempre più blindata. È anche grazie a Yann– e a Emil Audero a Lecce – chesta per cucirsi al petto la seconda stella e dunque il ventesimo scudetto della propria storia. I nerazzurri, con la vittoria di ieri sera nel recupero del 21° turno, hanno allungato in classifica portandosi a +12 dalla Juventus. E anche ieri sera contro la Dea, Yannè riuscito a uscire da San ...