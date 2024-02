Liliana Segre querela l' ex ambasciatrice Elena Basile per le frasi sui bambini israeliani

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La senatrice a vitahato, l'ex diplomatica che sui suoi social e sul suo canale youtube aveva accusato, sopravvissuta all'Olocausto, di essere "tormentata solo dal pensiero deiebrei". A darne notizia è l’avvocato Luciano Belli Paci, figlio di, che ha spiegato come oggi il legale della senatrice, Vincenzo Saponara, abbia depositato lagià preannunciata nelle scorse settimane. Oltre a procedere in sede penale, Belli Paci ha anche dato mandato all'avvocatessa Daniela De Pasquale di procedere in sede civile per far rimuovere i "messaggi diffamatori" e ottenere un eventuale risarcimento dei danni che ha causato da devolvere "integralmente" in beneficenza.