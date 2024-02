Liliana Segre querela Elena Basile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Oggi l'avvocato Vincenzo Saponara ha depositato ladinei confronti di, l'ex diplomatica che in un video sui social aveva accusato la senatrice a vita di essere preoccupata solo della vita dei bambini ebrei. Oltre che in sede penale,adirà anche in sede civile Per questo ha dato mandato all'avvocata Daniela De Pasquale, dello Studio Ughi e Nunziante di Milano di assumere tutte le opportune iniziative in sede civile per la rimozione dei messaggi diffamatori e per ottenere il risarcimento dei danni che ne sono derivati", risarcimento che andrà in beneficenza.