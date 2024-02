Liliana Segre querela Elena Basile | l' ex diplomatica disse | La senatrice preoccupata solo dei bimbi ebrei | i palestinesi non la toccano L' ex ambasciatrice al GdI | Accanimento inspiegabile

La senatrice a vita Liliana Segre ha querela to Elena Basile , l'ex diplomatica che sui suoi social e sul suo canale youtube aveva accusato Segre , sopravvissuta ... (tg24.sky)

Liliana Segre querela Elena Basile . l'ex diplomatica disse in un video a proposito della senatrice che quest'ultima, era "tormentata solo dal pensiero dei ... (ilgiornaleditalia)

AGI - La senatrice a vita Liliana Segre ha querela to Elena Basile , l'ex ambasciatrice dell'Italia in Belgio, che in un video sui social l'aveva accusata di ... (agi)

Liliana Segre querela Elena Basile per le accuse sui bambini palestinesi di Gaza e la doppia morale: In un video pubblicato su Facebook, Instagram e YouTube il 31 gennaio, Elena Basile si è rivolta così a Liliana Segre: “Lei dice di non poter più dormire pensando ai bambini ebrei uccisi il 7 ottobre.notizie.virgilio

Segre querela Basile: "Video con diffamazione tradotto anche in arabo": È stata depositata la querela della senatrice Liliana Segre, assistita dal legale Vincenzo Saponara, nei confronti di Elena Basile in seguito al video della ex diplomatica con affermazioni sulla ...adnkronos

Liliana Segre querela Elena Basile per l’accusa di insensibilità verso i bambini palestinesi a Gaza: Aveva accusato sui social Liliana Segre di essere insensibile al dolore dei bambini palestinesi e di aver perso il sonno pensando solo ai bimbi ebrei uccisi nel pogrom del 7 ottobre. Per questo oggi i ...milano.repubblica