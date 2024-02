Libreria Brac | Un ciclo d' incontri per leggere l' urbanità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 - La condizione urbana. Progettazione, ricerca e critica sociale sono gli strumenti per aprire una riflessione partecipata e condivisa sul nostro ruolo di cittadini che abitano le città: la rassegna "l'", in programma da venerdì 1 marzo alla, (via dei Vagellai, Firenze) è il tentativo di rispondere agli interrogativi pressanti della comunità sullo sviluppo e la direzione della pianificazione urbanistica nel nostro tempo. Il percorso, sviluppato dal collettivo multidisciplinare Criticity e dalla neonata associazione fiorentina Superterrestre, inaugura con il primo incontro dedicato al progetto "Metropoli planetaria 4.0", ideato dal docente e ricercatore presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Niccolò Cuppini, che racconta cosa ...