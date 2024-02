“L’ha detto!” Beatrice sussurra ma viene presto scoperta dal pubblico del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alfonso Signorini ha subito approfittato della nuova diretta delper rimproverare i suoi concorrenti. In apertura di puntata, appoggiato da Cesara Buonamici, ha fatto una bella ramanzina a tutta la casa, accusata di troppo disordine e poca pulizia. E non ha sentito ragioni, nemmeno quelle di Grecia che ha subito provato a discolparsi. Il conduttoreseccata bruscamente: “Non mi interessa chifatto e chi nonfatto, voglio solo dire quali sono le regole basiche del buon comportamento civile tra esseri umani”. Finito il discorso igiene della casa, ha dato il via alla 40esima diretta, che come sempre è stata piena di sorprese. E di confronti. Il primo tra Giuseppe Garibaldi con Anita Olivieri, con lui un po’ geloso del rapporto dell’amica con il nuovo arrivato Alessio ...