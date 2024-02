L’ex moglie di Berlusconi Veronica Lario rompe il silenzio | “Trattata come una velina ingrata”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024dopo la separazione con Silviosi è rifugiata in un assordante, rotto solo nell’aprile del 2023 per smentire la voce secondo la quale aveva un debito di 60 milioni versomarito. Adesso è tornata a parlare e lo ho fatto ai microfoni di Sky Tg24 in occasione del dinner talk con Maria Latella, che andrà in onda domani 1 marzo. L’amarezza di: “Ho lottato contro il potere”signora, madre di Barbara, Eleonora e Luigi, ha rivendicato la sua indipendenzadonna: “Io miliardaria? Non è stato nulla di tutto questo. Oggi sono una persona normale, un’imprenditrice”. Ha poi rivolto accuse ben mirata alla stampa: ...

