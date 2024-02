Lewandowski | «Ci è mancato il secondo gol contro il Napoli Penso che vinceremo al ritorno»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Robert, attaccante del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club della situazione del club e del, prossimo avversario dei blaugrana in Champions. Sei stato al Barça per una stagione e mezza e hai segnato più di 50 gol, superando calciatori del calibro di David Villa e Thierry Henry. Cosa pensi dei tuoi primi 20 mesi da giocatore del Barça? «Sono al Barça da un anno e mezzo e mi sento bene. Ho vinto tante cose e ho segnato tanti gol. In questo momento, me compreso, dobbiamo segnare più gol e vincere più partite. Siamo a un punto in cui non possiamo solo vincere ma anche giocare meglio. Ora abbiamo partite importanti in arrivo e speriamo che le vittorie continuino ad arrivare». A livello personale, sembra che tu ti sia ambientato bene in città. E ‘ vero? «La città è molto bella e anche la gente. Non sono solo io ad essere ...