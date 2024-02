L' Europa deve darsi una mossa per non perdere il treno del 5G

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il giovedì chiude tradizionalmente la quattro giorni del Mobile World Congress, la principale fiera mondiale del settore mobile che si svolge come da tradizione a Barcellona. Fare un bilancio di un settore così in tempesta è difficile anche perché al suo interno convivono più realtà con obiettivi (e bilanci) spesso diversi. A volte è solo una questione geopolitica: Cina e India sono al proprio massimo nello sviluppo del 5G e dei servizi connessi, chi opera ininvece sta attraversando una lunga crisi di cui non si vede ancora la fine., un mercato ricco che fatica nella transizione al 5G Questa contrapposizione è ben visibile a Barcellona. Le telco stanno cercando di sopravvivere tramite fusioni e tagli dei costi mentre dall’altro i produttori di smartphone e hardware devono rivitalizzare un settore che continua a ondeggiare tra ...