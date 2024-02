L’esagerata scaramanzia dell’interista Cottarelli | “12 punti sulla Juve? Sono buoni | ma non sufficienti | scudetto lontano… ”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il professore ed economista di spicco parla a Notizie.com e non sta nella pelle per la sua Inter: “Troppo forte Diciamolo piano, ora non sarebbe male bissare la finale Champions…” Per tre giorni è stato presidente del Consiglio, ricevendo l’incarico dal presidente Mattarella di formare un governo tecnico, era il 2018, una responsabilità enorme e un’emozione pazzesca, ma mai quanto quella che gli sta dando la sua Inter nel vincere sempre e avvicinarsi al titolo della seconda stella. “Ma sta scherzando? Non abbiamo vinto nulla ancora…“, dice subito il professore Carlomentre risponde a Notizie.com e lo fa anche simpaticamente perché, per pochi minuti, interrompe una riunione di lavoro e un convegno che sta facendo in Svizzera. Ma appena sente Inzaghi, Martinez e Inter, allora si concede per qualche minuto e parte: “Che bella squadra, quanto è forte e quanto è ...