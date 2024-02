L' Eredità | rivolta contro Pietro e autori | Imbroglio | che fine farà questo programma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Altra serata diper i telespettatori de L', il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A casa, chi commenta in tempo reale la puntata su X, l'ex Twitter, se la prende ancora una volta con gli, colpevoli di aver ordito una "parola finale" assai cervellotica. Alla Ghigliottina arriva il giovane, dopo una sfida con Maria Grazia ai 100 secondi giudicata da tutti piuttosto "scarsa". Eppure il campione fa un figurone arrivando all'ultimo step con ben 200mila euro di montepremi in gioco. "Carattere", "Conto", "Dipinto", "Chiaro", "Correre", con la parola da azzeccare, "Tondo", non indovinata né dal concorrente né dalla stragrande maggioranza degli appassionati da casa. Che protestano in maniera veemente. "Le parole di oggi erano assurde. Datevi una regolata o ...