L’erba del vicino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) è sempre più verde. E molto profumata. Al punto che i carabinieri, chiamati per una lite in famiglia, si sono concentrati sull’appartamento di fianco da dove proveniva un forte odore di marijuana. Trovandoci quasi tre chili di droga. L’uscita per scongiurare possibili violenze domestiche si è così trasformata nell’arresto di uno spacciatore. Che dietro alle sbarre, chissà cosa penserà di quella coppia di vicini un po’ troppo litigiosi.