Lella Costa si scatena contro Meloni | Italo Bocchino la zittisce | rissa a La7

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Francamente difficile rimanere indifferenti di fronte al “processo a Giorgia” andato in scena negli studi di DiMartedì martedì sera. La regia di La7 manda in onda compulsivamente le immagini del comizio finale della premier a Cagliari, prima delle elezioni regionali in Sardegna. Le sue battutel'opposizione diventano, oggi, il pretesto perfetto per cannoneggiare sulla sua persona. Per Corrado Augias le parole della presidente del Consiglio sono addirittura «deplorevoli» perché «si comporta come fosse ancora una piccola militante di un partito d'opposizione». I protagonisti della serata però sono altri due. Giuseppe Conte, particolarmente ringalluzzito dal successo alle urne della Todde, gigioneggia: «Floris, mi vuole provocare?», domanda al padrone di casa dopo aver visto il video. «Lei ha un posto libero per una comica introduttiva per ...