Legnano | Amga vende all’asta due lotti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024)(Milano), 29 febbraio 2023 - L’(Alto Milanese Gestioni Avanzate), azienda che gestisce la distribuzione di gas e acqua potabile, ha deciso di sbarazzarsi di due beni immobili, perché ormai inutilizzati da anni e non più rispondenti alle esigenze aziendali. L’immobile di via Quasimodo Uno in via Quasimodo, costituito da un’area rettangolare che si estende per 14.100 metri quadrati sulla quale insistono due edifici principali e altri manufatti in disuso (precedentemente destinati a magazzino, uffici e abitazione): il lotto previsto è di 1.025.962,67 di euro (al netto di imposte, tasse e oneri notarili). Nei capannoni di questa proprietà, che era un po’ il quartier generale di, veniva stoccato tutto il materiale che serviva agli operai per le manutenzioni stradali. Nell’estate 2014 la palazzina esistente era servita ...