Leggende Pokémon Z-A | cosa sapere sul nuovo promettente titolo

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dedichiamo uno speciale al misterioso gran finale del Presents: ecco, almeno allo stato attuale, circaZ-A Se vi chiedete come sia possibile ricavare qualda un teaser conclusivo povero di dettagli come quello diZ-A, state sottovalutando chi vi scrive: in realtà, prendendo in esame ognidao da ricordare in merito, di spunti di riflessione ne saltano fuori pure parecchi. Abbiamo radunato dieci punti diversi su cui ragionare, ognuno dei quali sarà snocciolato a dovere. Unico avviso ai naviganti: non aspettatevi troppe illustrazioni dal gioco, perché stavolta il viaggio sarà più di carattere speculativo che altro. Radunando comunque le informazioni finora note, ...