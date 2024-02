Legge di Bilancio e rimanenze di magazzino. Cosa può fare un’impresa?

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Abbiamo raggiunto la “Silvano Sacchi & Associati Società tra Avvocati S.r.l.” di Bolgare, in provincia di Bergamo, perchiarezza su comeitaliana possa beneficiare della sanatoria sul riallineamento delledirispetto ai valori riportati in contabilità. L’articolo 20 delladi2024 prevede che le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono adeguare le esistenze iniziali dei beni.vuol dire per? Le vie percorribili sono due. Ovvero, sarà possibile procedere con l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o all’iscrizione di quanto precedentemente omesso. Sulla base della scelta operata bisognerà quindi ...

Medici in pensione a 72 anni: i compiti di chi resta in servizio e l’incognita della riammissione in servizio: introduce un comma dopo il 164 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024). Gli approcci a questo comma 164-bis possono essere due: il primo, per una valutazione generale della norma vista nelle sue ...sanita24.ilsole24ore

Bonus 2024: le agevolazioni per la casa, la famiglia e il lavoro: Si tratta di un beneficio disciplinato dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 che è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2022 al 31 dicembre 2024 con la possibilità di usufruire della maggiore ...idealista

Borse oggi in diretta | Europa attesa poco mossa. Gli Stati Uniti evitano un nuovo shutdown del governo: L'intesa su una Legge di Bilancio ponte non riguarda la manovra per la sicurezza nazionale che contiene i nuovi fondi all’Ucraina, a Israele e per la sicurezza dei confini. Lo shutdown sarebbe dovuto ...milanofinanza