Legambiente Avellino | torna il contest l’Ape fa cose

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAttesissimo dai più piccoli,ilfa” di– l’Alveare. Quarta edizione per il format che vede la partecipazione di bambini e ragazzi sulle tematiche della salvaguardia ambientale e della biodiversità. Quest’anno il tema scelto è la mobilità sostenibile. L’obiettivo è sensibilizzare scuole e famiglie, a partire dai più piccoli, a preferire spostamentipiù sostenibili, magari approfittandone per una passeggiata o un giro in bicicletta. Secondo i dati raccolti dain Italia, continuiamo a usare troppo spesso l’auto privata, anche per tratti brevi,impattando negativamente sulla qualità dell’aria e della salute pubblica. Ilquest’anno vuole accendere i riflettori ...